تعتزم قطر تثبيت «ألف خيمة تقليدية» في الصحراء لاستقبال الزوار خلال كأس العالم لكرة القدم 2002 مع توقع قدوم 1.2 مليون مشجع، بحسبما ذكر منظمون.



وقال عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والإرث في لقاء صحافي «سيكون أحد الخيارات المطروحة في الأسبوعين المقبلين»، مبينا هذا مخيم حقيقي، سنمنح الناس تجربة الصحراء والخيم على الطراز البدوي، وسيتم تزويد الخيم بالكهرباء عبر المولدات، والمياه وأنظمة الصرف الصحي، لكنها لن تكون مكيفة، وسيتم افتتاح مخيم فاخر من 200 خيمة.



وستنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالاضافة الى «مواقع أخرى سيعلن عنها لاحقا»، بحسبما ذكر الجابر.



وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار المسؤول إلى ان «أكثر من 100 ألف غرفة» متاحة.



وسيتم عرض خيارات جديدة على المنصة الرسمية المفتوحة لحاملي تذاكر المباريات في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك «القرى» الجاهزة.



وتتراوح خيارات المشجعين بين الفنادق، الشقق والفيلات الفخمة والفنادق العائمة إضافة إلى ما سمي بـ «قرى المشجعين والكبائن» فضلا عن خيارات أخرى مثل ما وصفتها اللجنة بـ «بيوت العطلات» أو الإقامة مع الأقارب والأصدقاء.