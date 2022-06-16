أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين. وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الصدر خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية في النجف، إنه "وبعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا وبعد شكركم على مواقفكم ووحدتكم، أود أن اخبركم شيئاً واحداً، أني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وأضاف "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".

وتابع مخاطباً أعضاء الكتلة الصدرية إنه "في حال اشتركنا في الانتخابات المقابلة فابقوا نساءً ورجالاً على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً وتواصلوا مع الشعب العراقي".