عبدالكريم أحمد

تترافع النيابة العامة بعد قليل أمام الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالجناية المتهم فيها المواطن «ف.ص» بقتل المواطنة «فرح أكبر»، إذ يرجح مطالبتها برفض استئنافه وتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانته بعقوبة الإعدام.

ويعترض استئناف المتهم على حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6 يوليو 2021 بإعدامه شنقا عن سبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.

وكانت الجلسات السابقة قد شهدت استجواب طبيب الإنعاش في مستشفى العدان حيث أكد للمحكمة وصول المجني عليها إلى المستشفى متوفية جراء تعرضها لطعنة نافذة، كما تخللها استجواب الجراح الذي أشرف على محاولة إنقاذ حياتها إذ شهد بتعرضها لطعنة نافذة سببت لها جرحا عميقا لدرجة أنه وضع إصبع السبابة كاملا في الجرح مضيفا بأنه حاول إنعاشها 10 مرات ولمدة 20 دقيقة دون استجابة كونها كانت متوفية.

يذكر أن النيابة ترافعت خلال يونيو العام الماضي أمام محكمة الجنايات في ذات القضية، حيث أكدت بأنها قضية غدر وخيانة وبطش وانتقام وتسلط ومأساة قائمة بمجتمعنا، مشيرة إلى أن المتهم أصر على استخلاص المغدورة لنفسه وكأنها دمية أدمن امتلاكها، ولم تثنه شكاويها بل أخذ يطاردها كظلها لإجبارها على محادثته، واقتحم مركبتها وسلب هاتفها ليلغي حجب رقمه قبل قتلها بثلاثة أيام