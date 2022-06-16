قال رئيس ومالك شركة (تيتانوس) الإيطالية الوطنية للانتاج السينمائي (جيدو لومباردو)، ان تاريخ الكويت الاستثنائي وتجربتها الفريدة في المنطقة تستحق توثيقها عبر انتاج اعلامي عالمي، مبديا رغبته في المشاركة في تطوير المنظومة الإعلامية بدولة الكويت عبر الشركة العريقة من خلال التعاون مع الجهات المختصة في الكويت بهذا الصدد.

وخلال لقائه بسفير دولة الكويت لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح قال لومباردو، إن تاريخ الكويت بأبعاده الثقافية والحضارية عبر العصور جدير بالاهتمام، منوها بأن الشركة الايطالية على استعداد للتعاون مع الكويت في نقل التقنيات الإعلامية الأحدث في العالم لتوثيق تاريخ الكويت عبر انتاج اعلامي ضخم بدءًا من التأسيس وصولا الى تحقيق رؤية الكويت 2035.

من جهته اكد الشيخ عزام الصباح بأن الكويت رائدة على مستوى المنطقة في مجال الاعلام وان الاضطلاع بمجال الإعلام وأهميته يتوافق مع اهتمام الدولة الراسخ بدور الثقافة والفنون لابراز معالم مسيرة الكويت بماضيها وحاضرها وطريق مستقبلها المشرق.