دعا المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، رواد المجمعات التجارية خاصة بعض الشباب والنشء بضرورة الالتزام بالآداب العامة وان يكونوا على قدر المسؤولية عبر التحلي بالسلوكيات الاخلاقية الحسنة البعيدة عن المشاحنات والمشاجرات، والتي من شأنها افساد مظاهر الآداب العامة للشعب الكويتي الذي عرف بالأخلاق الحميدة ومحافظته على العادات والتقاليد الأصيلة .

وطالب الشيخ فيصل الحمود الشباب بأن يقدموا نموذجاً ايجابيا في التحلي بضبط النفس والتوازن وعدم الانجذاب نحو أي مشكلات فلا شيء يدعو لأحداث مشاحنات ومشاجرات بل يجب إستغلال أوقات الفراغ في اكتساب مهارات جديدة ويمكن أن يروّح فيه الفرد عن نفسه بممارسة الرياضة المختلفة والعبادة والتقرب إلى الله وعمل أشياء تفيد الفرد والمجتمع للنهوض بالوطن نحو المزيد من التقدم والأزدهار.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة الرئيسي في توجيه الشباب التوجيه الصحيح من خلال تشجيعهم والاستماع إلي ما يقولون ومراقبة سلوكهم وتغيراتهم والبحث عن طرق تضعهم في الطريق الصحيح مع ضرورة الاخذ بآرائهم في بعض الأمور، والحفاظ على العادات والتقاليد الكويتية الحميدة .