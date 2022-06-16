احمد خميس

ابلغ مصدر أمني « الأنباء» ان رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة القوا القبض اليوم على موظفة تعمل في قطاع الاقامة بتلبس تلقيها رشوة 600 دينار مقابل انجاز معاملة غير مستوفاة.



وقال المصدر لـ« الأنباء» عقب تلقي معلومة عن اعتياد الموظفة، وهي مواطنة، على انجاز معاملات لوافدين داخل قطاع الاقامة، تم اخطار وكيل الوزارة الفريق انور البرجس والذي وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية .



واضاف : تم التواصل مع النيابة واستدراج الموظفة عن طريق مصدر طلب منها انجاز معاملة، حيث طلبت منه 600 دينار، وعليه تم توثيق تلقي الموظفة الرشوة صوتا وصورة والتحفظ على المبلغ المرقم والذي تسلمته الموظفة.



وجار احالة الموظفة الى النيابة بعد الانتهاء من التحقيقات معها من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة .