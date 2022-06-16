أعلن مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي في الحرس الوطني العقيد د.جدعان جدعان، أن مجلس الدفاع الأعلى اعتمد ترقية عدد من ضباط الحرس الوطني من رتبة ملازم أول إلى عقيد .

وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي انه بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، قرارا بترقية عدد من ضباط الصف والأفراد في مختلف قطاعات الحرس الوطني

وأكد سعادة وكيل الحرس الوطني أن الترقيات تأتي انطلاقاً من حرص قيادة الحرس الوطني على منح منتسبي الحرس الوطني حقوقهم في الترقية من خلال المدة الزمنية للبقاء في الرتبة، واستيفائهم جميع الشروط القانونية، وذلك بهدف تطوير الأداء في مختلف القطاعات ، بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل العسكرية والإدارية والفنية.