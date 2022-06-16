عبدالكريم العبدالله



عقدت الجمعية الطبية الكويتية اجتماعا خاصا مع "الروابط الطبية التخصصية" لمناقشة شؤون الروابط واللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بالروابط التخصصية، بحضور رئيس جهاز المسؤولية الطبية د.سلمان الصباح.



وتم مناقشة الآلية والخطط التي ستقوم بها الروابط خلال الفترة المقبلة وسُبل دعم نشاطات الروابط، كما تم بالاجتماع التعريف بجهاز المسؤولية الطبية وأهداف والمهام المنوط به.



وكشف رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة، عن وجود تعاون مستقبلي بين الجمعية الطبية وجهاز المسؤولية الطبية لتوعية الأطباء بالجهاز والمهام المنوطة به وتنظيم ورش عمل مستقبليه للأطباء تختص بالجانب القانوني الطبي.



بدوره، اشاد الأمين العام للجمعية الطبية ومسؤول شؤون الروابط د.بدر الهندي بما حققته الروابط خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات وورش العمل خلال فترات قصيرة وقياسية



وكشف د.بدر الهندي عن نية الجمعية تنظيم لقاءات دورية للروابط التخصصية لمناقشة المستجدات الخاصة بالروابط