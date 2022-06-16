أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل محمية "حرة عويرض" في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي "الماب" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وتعد محمية "حرة عويرض" أكبر محميةٍ طبيعية في محافظة العلا شمال غرب المملكة من بين المحميات الخمس الأخرى، وتحتوي على 19 نوعا من الحيوانات المهددة بالانقراض، و43 نوعا من الطيور، منها 8 أنواع جارحة، كما تحتوي المحمية كذلك على 55 نوعاً من النباتات النادرة.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أنه تم العمل على إعداد ملف محمية "حرة عويرض" عبر جمع البيانات والمعلومات وتوثيق المعالم الطبيعية والتاريخية ومتابعة الحياة الفطرية وتسجيل الحيوانات المهددة بالانقراض وأسماء النباتات، وكذلك ما يوثق حياة الإنسان وعناصر البيئة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل المحمية يأتي محققاً لمستهدفات رؤية العلا الرامية إلى تحقيق التوازن الطبيعي في المحميات الطبيعية بالمحافظة، وذلك من خلال برامج إطلاق الحيوانات البرية في المحميات الطبيعية ومتابعتها، إضافة إلى الاهتمام بإعادة الغطاء النباتي.

يذكر أن شبكة برنامج (الماب)، التي نشأت في عام 1971، تعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني أو النباتي، وكذلك التنوع البيئي من خلال وضع معايير واشتراطات علمية تطبق على المحميات الطبيعية والحيوية حول العالم.

وقد نجحت المملكة في تسجيل ستة مواقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كان آخرها الفن الصخري الثقافي في منطقة حمى الثقافية بنجران الذي تم تسجيله العام الماضي، أما المواقع الخمسة الأخرى تشمل الحجر وحي الطريف بالدرعية التاريخية وجدة التاريخية وواحة الأحساء ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل.