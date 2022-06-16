أكدت الفنانة المصرية روجينا، أن كل الأدوار التي قدمتها حتى الآن تحمل رسائل هامة، مشيرة إلى أنها لا تقدم شخصية مستهلكة أو ليست قوية، مضيفة أنها تعشق الصعب وترى به الاختلاف.

وقالت روجينا، في تصريح صحفي اليوم الخميس،إن أغلب الشخصيات التي قدمتها تعبّر عن قوة المرأة وأنها تقدم أدوارا تكون مثيرة للجدل ومختلفة، إذ تبحث دائما في الورق عن القضايا التي تناقش ما تمر به المرأة .

وكشفت عن أنها بدأت تحضيرات مسلسلها الجديد "ستهم" الذي جذبها بسبب اختلافه عما قدمت في السابق، وأنها تحمست له بشدة؛ لأن قصته مكتوبة بطريقة غير عادية، مشيرة إلى أنها لم تقدم شخصية مثل هذه السيدة من قبل وتمنت أن تصل بالشكل المطلوب خاصة أنهم يعلمون على تقديم عمل مختلف يحترمهم .

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من كافة التجهيزات سيتم تحديد موعد التصوير، مؤكدة أن مسلسل "ستهم" موضوع مختلف عن مسلسل "إنحراف" الذي قدمته في موسم رمضان الماضي، مؤكدة أنها تسعى دائما وراء الدور الجيد الذي يظهر قدراتها الفنية سواء بطولة أو دور ثان، وأنها ستقدم الدور الجميل الذي يستفزها ويبرز موهبتها .

وكانت روجينا قدمت -في موسم رمضان الماضي- مسلسل "انحراف" تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة سميحة أيوب وعبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي ورانيا محمود ياسين.