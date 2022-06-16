أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الهولندي ارتفاع معدل البطالة خلال شهر أيار/مايو الماضي، بعد تراجعه خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقد ارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية بالنسبة للفئة العمرية من 15 حتى 75 عاما إلى 3ر3% الشهر الماضي، بعدما بلغ 2ر3% في نيسان/أبريل الماضي، وهو ما كان أدنى مستوى شهري لمعدل البطالة منذ عام .2003 وكان معدل البطالة قد بلغ 4ر4% خلال أيار/مايو .2021

وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 323 ألف شخص في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ 316 ألف شخص خلال نيسان/أبريل الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 حتى 25 عاما إلى 2ر7% مقارنة بـ 9ر6% خلال نيسان/أبريل الماضي.