تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية ، من كشف حقيقة منشور لاحدى الفنانات، إدعت خلاله تعرض إبنة شقيقها للخطف.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية المصرية قد رصدت تداول منشور لاحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت خلاله تعرض إبنة شقيقها للخطف.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج إبنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة، شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر، قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة… وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.