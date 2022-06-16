كشفت بيانات إدارة السلامة المرورية الأمريكية أن العدد الأكبر من حوادث السيارات المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية ومساعد السائق التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة كان من نصيب شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن عدد الحوادث مازال قليلا بما لا يسمح بالوصول إلى استنتاجات بشأن معايير السلامة والأمان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية القول إنه من بين 367 حادثا سجلتها 12 شركة سيارات في الولايات المتحدة خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 وحتى 15 أيار/مايو من العام الحالي كان نصيب شركة تسلا 273 حادثا.

ومن بين كل تقارير الحوادث تم تسجيل وقوع إصابات خطيرة أو حالات وفاة في 11 حادث من بين 98 حادث تصادم تم جمع البيانات الخاصة بها. في المقابل لم يتم الحصول على البيانات الخاصة بخسائر ركاب السيارات في 294 حادثا من الحوادث المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية.

جاءت هذه الأرقام في إطار أول بيانات عامة يتم جمعها بشأن حوادث التصادم للسيارات المزودة بما يسمى بالمستوى الثاني لأنظمة القيادة الذاتية والتي تم جمعها بناء على أمر صادر في حزيران/يونيو الماضي ويطالب شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا بالإبلاغ عن الحوادث التي تتعرض لها السيارات المزودة بهذه التكنولوجيا.

ويأتي الكشف عن هذه البيانات في الوقت الذي تدعو فيه جمعيات ومنظمات السلامة المرورية إلى تحركات أكبر من جانب الأجهزة التنظميية وأعضاء البرلمان لوضع قواعد أشد صرامة لما تسمى بالسيارات ذاتية القيادة، في ظل انتشار استخدام التكتولوجيا مثل نظام مساعد السائق الإلكتروني في سيارات تسلا.