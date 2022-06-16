كشفت شركة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في صناعة الدبابات والمركبات المدرعة والمجنزرة،عن طرازها الجديد من دبابة القتال الرئيسية من نوع "كيه إف51 بانثير" المزودة بمدفع عيار 130 مم، ضمن فعاليات معرض "يوروساتوري 2022" الدفاعي الدولي الذي تستضيفه حالياً العاصمة الفرنسية باريس،

ونقلت مجلة "جينز" العسكرية عن رئيس مجلس إدارة شركة "راينميتال"، أرمين بابرجير، وصفه للطراز الجديد من الدبابة الألمانية بأنها "مبهرة"، إذ تجمع بين القوة النيرانية الفتاكة، والحماية، والاستطلاع، والتواصلية، ومرونة الحركة.

تأتي القوة النيرانية الفتاكة للدبابة الألمانية، التي يطلق عليها "النمر الأرقط" عبر تزويدها بمدفع عيار 130 مم من مدافع "راينميتال" المصقولة من نوع "فيوتشر جَن سيستم" FGN، كما أنها مدعومة بمدفع رشاش محوري عيار 7ر12 مم للقيام بمهام الاشتباك من مسافات قريبة ولمهاجمة المركبات الجوية بدون طيار (الطائرات المسيرة)، وفق تقرير مجلة "جينز".

وتتضمن قدرات الدبابة الألمانية تزويدها بمنصة أسلحة تطلق عن بعد من نوع "ناتار" التي تنتجها شركة "راينميتال"، إضافة إلى تزويدها بقذائف حوامة من طراز "هيرو 120"، وهي قذائف قادرة على ضرب أهداف بعيدة عن مرمى نيران الدبابة وتعمل كمضادات للدبابات والطائرات المسيرة في آن واحد.

بوسع مدفع "راينميتال" المصقول من طراز "فيوتشر جَن سيستم" FGN إطلاق نيران الطاقة الحركية، والطلقات المبرمجة، وطلقات التدريب الوهمية.

وتضم خزنة التلقيم الآلي 20 طلقة جاهزة مقارنة بـ15 طلقة إضافة إلى 27 في ملقم دبابة "ليوبارد 2" التي تنتجها نظيرتها الألمانية المنافسة "كراوس مافي ويجمان" منذ عام 1963.

تتصل منظومات تسليح الدبابة الألمانية الجديدة بحاسب آلي ضوئي يهمين على أوامر الإطلاق والتسديد وعبر تقنية رقمية متطورة وفق "المعايير الشاملة لآليات تصميم المركبات "NGVA" المعمول بها في حلف "الناتو"، وهو ما يمكنها من العمل كأداة قنص واشتباك، وإمكان دعمها مستقبلاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، بابيرجير، أن مدفع الدبابة "كيه إف51 1بانثير" يتمتع بفعالية عالية وقدرات نيرانية أكبر بـ50 في المائة من دبابات القتال الرئيسية الراهنة، كما أنه أبعد مدى بكثير.

وتسهم آلية تلقيم قذائف الدبابة آلياً في تفريغ أحد أفراد طاقم الدبابة الأربعة لأداء مهام أخرى مثل تشغيل المنظومات الفرعية، أو تنسيق العمل مع أرتال الدبابات الأخرى، أو قيادة كتيبة المدرعات.

وتقول شركة "راينميتال" إنها استقت الدروس والعبر من الحرب الأوكرانية الدائرة حالياً، ولاسيما بخصوص خطورة تعرض الدبابات لهجمات من الجو مثلما كشفت عنه تعرض الدبابات الروسية لضربات الطائرات المسيرة والقذائف الموجهة المضادة للمدرعات، لذا فقد زودت الدبابة "بانثير" بJ”نظام حماية علوي من الهجمات” TAPS ليقي الدبابة من الهجمات التي تأتي من أعلى، فيما ستعمل منظومة "روزي" للدخان والتمويه والخداع، لإخفاء الدبابة "كيه إف51" عن مراقبة الأعداء وملاحقتهم.

يعد معرض "يوروساتوري"، الذي يعقد كل عامين بمركز "باريس نورد فيلبينت للمعارض" في باريس وافتتح الثلاثاء الماضي، من بين أبرز معارض السلاح والصناعات الدفاعية الدولية في القطاعات البرية والجوية والإلكترونية والأمنية، ويستقطب أعداداً كبيرة من الخبراء والمسؤولين الدفاعيين والمدراء ,المعنيين بصناعات الدفاع على مستوى العالم، وقد ألغيت دورته السابقة، التي كان مقرر انعقادها في 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، واجتذبت آخر دوراته في عام 2018 أكثر من 1800 عارض، وما يزيد على 57 ألف زائر من أنحاء العالم.