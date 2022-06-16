أظهرت بيانات اقتصادية حكومية أمريكية زيادة مخزون الشركات الأمريكية خلال نيسان/أبريل الماضي بما يتفق مع تقديرات الخبراء.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مخزون الشركات ارتفع خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر2% خلال آذار/مارس الماضي. وجاء النمو المطرد للمخزون متفقا مع تقديرات الخبراء.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع مخزون مستودعات الجملة بنسبة 2ر2% خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين ارتفع مخزون متاجر التجزئة بنسبة 7ر0% ومخزون شركات التصنيع بنسبة 6ر0%.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات زادت خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 4ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 6ر1% .

وزادت مبيعات شركات التصنيع الأمريكية بنسبة 2ر0% في حين زادت مبيعات شركات التجزئة بنسبة 5ر0% وشركات الجملة بنسبة 7ر0%.