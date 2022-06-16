أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ، ارتفاع معدل التضخم في البلاد، كما كان متوقعا، خلال شهر أيار/مايو الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر5% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، مقارنة بارتفاع 8ر4% في نيسان/أبريل السابق عليه.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 8ر27% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 3ر4% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 3ر2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 7ر0% خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 4ر0% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.