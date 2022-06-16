أتاحت منصة تويتر (Twitter) للشركات المحلية عرض الموقع وساعات العمل ومعلومات الاتصال على ملفاتها الشخصية.

وأعلنت الشركة توسيع مجموعة عروضها للشركات من خلال ميزة جديدة تسمى Location Spotlight للحسابات الاحترافية.

وفقا للميزة الجديدة، يمكن للمتاجر المحلية عرض التفاصيل على ملفاتها الشخصية مثل موقع نشاطها التجاري أو متجرها، ومعلومات الاتصال، وساعات العمل.

الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي حساب Twitter Professional في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

يمكن للمستخدمين رؤية المعلومات الجديدة عند زيارة الملف الشخصي للنشاط التجاري. عندما ينقرون على الموقع ، يمكنهم الحصول على الاتجاهات إلى المتجر من خلال تطبيق الخرائط مثل خرائط جوجل.