حثت السلطات سكان سيدني على ترشيد استهلاك الكهرباء بأكبر قدر ممكن في ساعات المساء تجنبا لانقطاع التيار، وذلك بعد يوم من قيام أستراليا بتعليق نظام الإتاحة الفورية للكهرباء في السوق بسبب انقطاعات غير مقررة سلفا في المرافق المتقادمة التي تعمل بالفحم.

وقالت هيئة سوق الطاقة الأسترالية إن من السابق لأوانه تحديد وقت عودة السوق إلى العمليات العادية، لكنها أضافت أن احتياطيات طاقة الكهرباء تحسنت في ولاية نيو ساوث ويلز.

وطالب كريس باون وزير تغير المناخ والطاقة الأسر في الولاية بخفض استهلاك الكهرباء دون التضحية بالاحتياجات الأساسية مثل التدفئة.

وقال في مؤتمر صحفي في كانبيرا بثه التلفزيون "نحن على ثقة بأن بالإمكان تجنب انقطاع التيار". وأضاف "إذا أتيح لكم الاختيار بشأن وقت تشغيل أجهزة معينة، لا تشغلوها من السادسة إلى الثامنة (مساء)".

ومن المرجح بشكل أكبر حدوث ضغوط في المساء عندما ينخفض إنتاج الكهرباء من المحطات التي تنتج الكهرباء من الرياح والشمس بينما يعود الناس إلى بيوتهم من العمل ويشغلون أجهزتهم الكهربائية.

ولم يسبق لأستراليا تعليق نظام الإتاحة الفورية للكهرباء في السوق، ويعد ذلك أحدث خطوة قاسية لمواجهة أزمة طاقة بدأت في مايو أيار. وفي الوقت الحالي توقف أكثر من ربع إنتاج البلاد من الكهرباء باستخدام الفحم.