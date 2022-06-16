أحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو أعلى عدد من النازحين يسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المفوضية في تقرير الاتجاهات العالمية الذي صدر اليوم الخميس إن نزوح المدنيين من أوكرانيا هو أكبر وأسرع أزمة لاجئين نموا منذ تأسيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام .1951

وأضافت المفوضية ومقرها جنيف أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان من بين حالات الطوارئ المتزامنة المتعددة، إلى جانب الغزو في أفغانستان، مما دفع الرقم إلى أكثر من 100 مليون.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من أن الأرقام ارتفعت كل عام في العقد الماضي، مضيفا أن "الاتجاه الرهيب" سيستمر ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة.

ويتناول التقرير التطورات في عام 2021، لكنه يتضمن رقم اللاجئين الحالي لتسليط الضوء على العواقب المدمرة للحرب الأوكرانية.

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 3ر89 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان بحلول نهاية عام 2021، بزيادة 8% عن العام السابق.

ويشهد العدد ارتفاعا منذ سنوات، حيث فر أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين فروا من ديارهم في أواخر عام 2021 مقارنة بالسنوات العشر السابقة.