تعتزم شركة لعب الأطفال الدنماركية "ليجو" بناء مصنع بقيمة مليار دولار محايد كربوني في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقالت الشركة إن المصنع الذي سيدخل مرحلة الإنتاج أواخر 2025 سيكون عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة وسيتم تلبية 100% من احتياجاته من الطاقة من مصادر متجددة.

وأضافت ليجو أنها ستستثمر مليار دولار خلال 10 سنوات في مصنعها السابع الموجود في مقاطعة شيسترفيلد كاونتي على بعد حوالي 180 كيلومتر جنوب العاصمة واشنطن.

وقال كارستن راسموسن مدير التشغيل في ليجو جروب: "مصانعنا موجودة بالقرب من أكبر أسواقنا وهو ما يقصر المسافة التي تقطعها منتجاتنا للوصول إلى العملاء. ويتيح هذا لنا التجاوب بسرعة مع مطالب عملائنا المتغيرة ويساعد في إدارة بصمتنا الكربونية".

وأضاف: "مصنعنا الجديد في الولايات المتحدة وزيادة طاقة مصنعنا الموجود في المكسيك يعني أننا سنكون قادرين على تقديم أفضل دعم للنمو طويل المدى في الأمريكتين".