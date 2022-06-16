يعتزم البيت الأبيض استخدام نفس القانون الصادر إبان الحرب الباردة لزيادة إنتاج لبن الأطفال وتعزيز إمدادات البلاد من البنزين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير خلال إحاطة اليوم إن الرئيس جو بايدن منفتح على استخدام قانون الإنتاج الحربي الذي يعود إلى عهد الحرب الباردة لزيادة إنتاج البنزين "وخفض أسعار الوقود".

وذكرت جان- بيير ردا على سؤال عن استخدام القانون للتوسع في إمكانيات مصافي النفط "أبدى الرئيس بالفعل رغبته في استخدام السلطات الطارئة لخفض التكاليف التي تتكبدها الأسر".

وأضاف: "ما نقوله هو أن الرئيس استخدمه من قبل ويريد استخدامه مجددا".