من المرجح أن يتسارع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 15% هذا الصيف، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقدين، حيث يتسبب غزو روسيا على أوكرانيا في وضع المزيد من الضغوط على سلاسل التوريد المفككة بالفعل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن ترتفع الاسعار على مدار عام 2022 بأكمله، حيث سترتفع أسعار الطعام والشراب بنسب تتراوح بين 10% و12%، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن مجموعة "آي جي دي" للمستهلكين.

وتزيد هذه النظرة من صعوبة الامر بالنسبة للمستهلكين البريطانيين الذين يواجهون أزمة في تكاليف المعيشة في ظل زيادة الطاقة والضروريات الأخرى.