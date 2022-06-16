قالت أستراليا إنها قدمت تقريرا "معززا" بشأن المناخ إلى الأمم المتحدة، أبلغتها فيه بأهدافها المناخية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين اليوم الخميس في كانبرا إن حكومته كتبت إلى السكرتيرة التنفيذية للأمم المتحدة باتريشيا إسبينوزا لنقل موقف أستراليا الجديد بشأن تغير المناخ بموجب اتفاق باريس.

وأضاف رئيس الوزراء المنتخب حديثا أن التزام أستراليا الآن سيكون خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام .2030

وكانت الحكومة السابقة، بقيادة سكوت موريسون، قد حددت هدفا لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، لكنها رفضت تحديث هدفها الحالي بنسبة 26 إلى 28 % أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام .2030

وقال ألبانيز: "عندما تحدثت مع القادة الدوليين في الأسابيع القليلة الماضية، رحبوا جميعا بموقف أستراليا المتغير".

وأشار إلى أن هذه الخطوة أظهرت أن أستراليا لديها فرصة "لإنهاء حروب المناخ. فرصة للوصول إلى حلول وليس حجج".

ويرى العديد من الأستراليين أن أزمة المناخ مشكلة كبيرة ، خاصة بعد الفيضانات العارمة الأخيرة على الساحل الشرقي.