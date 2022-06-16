أعلنت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة في بيان عبر موقعها على الإنترنت أنها سوف تمدد فرض التدابير الخاصة بتعزيز أمن الطاقة في سنغافورة حتى 31 آذار/مارس .2023

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان الهيئة القول إن القرار يأتي على "ضوء التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية والصراع في أوكرانيا".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تظل أسواق الطاقة متقلبة بسبب الحرب في أوكرانيا جنبا إلى جنب مع الزيادة الموسمية في الطلب على الطاقة خلال أشهر الشتاء القادمة".

وأشارت الهيئة إلى أنها سوف تبحث تمديد التدابير لفترة أطول "إذا لزم الأمر".

تم فرض التدابير للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بما في ذلك إعداد منشأة احتياطية للغاز الطبيعي المسال تحسبا لتعطل إمدادات الغاز الطبيعي، وتوجيه شركات توليد الطاقة للحفاظ على الوقود الكافي لتوليد الطاقة.

تشمل التدابير أيضا خطة دعم التعاقدات الكهربائية المؤقتة، والتي تساعد كبار المستهلكين على تأمين خطط أسعار ثابتة.