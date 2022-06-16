تنظم جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الإعلاميين المعني بخطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية يوم /الأحد/ المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ويستمر على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات ذات صفة مراقب.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن انعقاد الاجتماع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الأخير بالعاصمة العراقية بغداد في مارس الماضي، موضحا أن مهمة فريق العمل تتمثل في تقييم مسار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، بما في ذلك تشخيص العقبات الموضوعية التي اعترضت هذه الوثيقة التوجيهية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب منذ 2017، وذلك ضمن تصور منهجي فعال ووفق جدولة زمنية محكمة وأولويات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن المجلس قرر خلال دورته الأخيرة في يونيو 2021 تمديد العمل بهذه الاستراتيجية لمدة خمس سنوات إضافية علما أنها ترتكز على خمسة محاور رئيسية تظل في صدارتها مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وخدمة التنمية المستدامة، وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية العربية، فضلا عن الارتقاء بالأداء الإعلامي عبر برامج وشراكات للتدريب بتعاون وثيق مع المنظمات الإعلامية المعنية.

ولفت خطابي إلى أن نتائج أعمال الفريق ستعرض على اللجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ توصيات بشأنها تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.