3 شركات عالمية قدمت عروضها.. وحسم الترسية قريباً

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن شركة ناقلات النفط الكويتية تسعى لتزويد ناقلاتها بخدمات وحلول الانترنت وقاعدة بيانات، وذلك عبر مناقصة متخصصة للحصول على مزود اتصالات واسع النطاق وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

وأفادت المصادر بأن المناقصة طرحت على 4 شركات عالمية متخصصة اعتذرت احداها عن عدم المشاركة، فيما قدمت 3 شركات عروضها، وسجل أعلى عطاء بقيمة 7.36 ملايين دولار، وجاء العطاء الثاني بقيمة 7.21 ملايين دولار، فيما جاء العطاء الأقل قيمة عند 6.33 ملايين دولار، فيما ستحسم الترسية قريبا.