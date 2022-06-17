طلبت 90 مختصاًُ من المواطنين للعمل في 8 قطاعات مختلفة بالوزارة

علي إبراهيم

علمت "الأنباء" أن وزارة المالية أطلقت منصة إلكترونية لاستقطاب الخبرات من الكويتيين ففقط، وجاءت باكورة احتياجات الوزارة عبر تلك المنصة نحو 90 موظفاً من المواطنين للعمل في 8 قطاعات مختلفة تابعة للوزارة.

وتنوعت احتياجات الوزارة وفقاً للقطاعات ما بين اختصاصيون بخبرات هندسية وإدارية وضريبية واقتصادية وعقود ومناقصات وتخطيط استراتيجي وائتمانوإدارةمخاطر وتمويل إسلامي وقواعد بيانات وشبكات وتحليل نظم وجودة شاملة وغيرها من الاختصاصت