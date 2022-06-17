كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل والتي قد تعد الأسوأ في صفات الرجال، وقالت في تغريدة عبر حسابها الخاص على «تويتر»: «البخل صفة بشعة لا تحتمل ومالهاش أي مبررات، أنا شايفة حاجة في مجتمعنا والمفروض نغيرها، إحنا مبناخدش الصحة النفسية بمحمل الجد، يعني لو حد عنده مشكلة نفسية عادي يروح لأخصائي يساعده (اللي بيتعالج نفسيا مش مجنون) افهموا بقى».



وأضافت: «وصم أي شخص بيعاني من مشكلة ده تخلف، لأنه كده عمره ما هيعالجها بسبب خوفه من الحكم عليه وده بيطور المشكلة اللي عنده، وبنيجي نشتكي في الآخر من تصرفاته وأفعاله وكمان نلومه لو انتحر أو أذى نفسه بأي وسيلة».



ووجهت الخشاب رسالة لأولياء الأمور في المراحل التعليمية المهمة، قائلة: «النتيجة مبتحددش ذكاء أولادكم، حافظوا على صحتهم النفسية وشجعوهم وتقبلوهم تحت أي نتيجة، لأنه حرام صحتهم النفسية تدمر، وبلاش المقارنات بتاعت شوف ابن عمك وشوفي بنت خالتك والحاجات اللي بتخليهم يفقدوا الثقة في نفسهم ويكرهوا الدراسة».



واختتمت حديثها بالقول: «التويتات اللي جاتلي الفترة الأخيرة على قد مانا كنت مبسوطة بحبايبي وإنهم شايفين مستقبلهم كويس، أنا شفت بعض التويتات اللي زعلتني بسبب كمية الضغوط اللي عليهم من الأهل والدراسة على نفسيتهم، من الآخر كده لو عملوا حاجة بيحبوها هيوصلوا لأعلى المراتب حتى لو معدل الذكاء بتاعهم صفر، مالهاش علاقة».