هل للطقس تأثير علي الحالة النفسية والمزاجية ؟؟

عند الحديث عن تغير الأجواء والفصول لا يمكن أن نمر دون الحديث عن تأثير الطقس على المزاج والحالة النفسية للانسان .

الكون وحدة متكاملة وهو عبارة عن مجموعة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها البعض تتأثر وتؤثر ولعل الانسان أكبر دليل لهذا بالتالي يمكن القول أن الطقس وتعاقب الفصول تعتبر من العوامل التي لها تأثير كبير على الانسان.

نجد أن الانسان يتأثر كثير بالتقلبات الجوية وكذلك مزاجه يتأثر كثيرا بحالة الطقس وهو ما سنكتشفه معا ….

تأثير طقس الشتاء والخريف على مزاج الانسان

للطقس تأثير كبير على النفسية والمزاج وعلى المشاعر أيضا .

لكل فصل من فصول السنة خاصيات تميزه وهذه الخاصيات قد تنعكس على الحالة النفسية للانسان .

فصل الشتاء

يتميز فصل الشتاء ببرودته الشديدة وانخفاض درجات الحرارة الأمر الذي ينعكس على جسم الانسان اذ يشعر هو الآخر بانخفاض درجة حرارة الجسم والبرد الشديد .

أيضا يتميز الشتاء بغياب الشمي لفترات طويلة جدا الأمر الذي ينعكس سلبا على مزاج الانسان .

لأن الشمس لها تأثير كبير على نفسية الانسان فهي تؤثر على بعض الهرمونات في الجسم خاصة هرمونات السعادة ، لأن الشمس تعزز انتاج الفيتامين “دي” في الجسم وهو من الفيتامينات المسؤولة على نفسية الانسان .

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الفيتامين “دي” من الفيتامينات المضادة للاكتئاب ونقصه في فصل الشتاء نظرا لغياب الشمس لفترات طويلة من الممكن أن يتسبب في حالة من الاكتئاب .

بالتالي طقس الشتاء قد يعطي حالة من الاكتئاب نظرا لنقص الفيتامين “دي” الذي تعزز انتاجه الشمس.

أيضا طقس الشتاء يتميز بلونه الرمادي وهو من الالوان التي توحي بالوحدة والعزلة .

كذلك قد يوحي فصل الشتاء بنوع منالانزواء والبيتوتية والكسل وشعور بالخمول .



تأثير فصل الشتاء على المزاج

فصل الخريف

فصل الخريف تقريبا به نفس تأثيرات فصل الشتاء على المزاج والنفسية .

يتميز فصل الخريف بكثرة رياحه وعواصفه وتقلباته فيمكن أن تعيش الفصول الاربعة في يوم من أيام الخريف لشدة تقلباته .

لكن في المجمل هو من الفصول التي لها تأثيرات كبيرة على الحالة النفسية والمزاجية للشخص .

يوحي فصل الخريف بالعزلة والاكتئاب وكثير من الاشخاص يصابون باكتئاب موسمي في الخريف

حيث يؤثر كثيرا على النشاط البدني للشخص ويجعله أكثر خمولا ويميل دوما ألى النوم الى ساعات طويلة دون ملل

أيضا في فصل الخريف تصبح مشاعر الانسان متقلبة وذلك تأثرا بتقلب الطقس .



اكتئاب الخريف

تأثير طقس الصيف والربيع على المزاج

يصنف الصيف والربيع من الفصول المبهجة والتي توحي بالفرح والبهجة .

فصل الصيف

فصل الصيف دائما مرتبط بالبحر والتنزه والحفلات .

أيضا هو فصل العطل والسمرات والراحة والاستجمام .

ينعكس فصل الصيف على نفسية ومزاج الانسان بالفرح والمرح .

يوحي هذا الفصل بأن وقت الراحة قد حان باعتبار أنه من أكثر الفصول التي تكثر فيها الاجازات والرحلات .

كما أنه من بين الفصول التي يكثر فيها السفر لتهدأة الاعصاب والاسترخاء.

يمكن تلخيص كل هذا فب أن الصيف له تأثير ايجابي على المزاج خصوصا شمس الصيف وتأثيرها على الفيتامين “دي” ومحاربة الاكتئاب .



تأثير فصل الصيف على المزاج

فصل الربيع

فصل الربيع هو فصل الجمال والنشلط .

هو فصل الأزهار واللون الأهضر المنعش الذي له تأضير ايجابي كبير جدا على مزاج الشخص

الربيع فصل تهدأة الأعصاب والنزهة في الطبيعة الغناء الجميلة .

هو فصل التخييم والفسحات في الطبيعة .

كما أن الأزهار والورود التي تزين فصل الربيع لها تأثير كبير على مشاعر الانسان ونفسيته فالأزهار في فصل الربيع رغم أنها مزعجة لمن يعانون من حساسية الربيع الا أنها تمثل علاج نفسي كبير لمن يعانون من مشاكل نفسية كالاكتئاب والقلق والتوتر والضغط .

فصل الربيع يعتبر من الفصول العلاجية وذلك بفضل تأثيره الكبير لأن العديد من الاطباء والاخصائين في علم النفس ينصحون مرضاهم بالتنزه في الطبيعة للتخلص من المشاكل النفسية وضغوطات الحياة.