أعلنت «فارمازون» عن تجربة دوائية لعلاج الخلايا السرطانية.



وقالت في بيان لها: لأول مرة في تاريخ البشرية وفي تجربة دوائية تستهدف علاج الخلايا السرطانية، اتضح شفاء جميع المرضى المشاركين في الدراسة بالكامل بعد خضوع 12 مريضا للعلاج بأحد الأدوية المناعية التي تستخدم في علاج سرطانات بطانة الرحم، حيث أجريت الدراسة لاختبار فعاليته في حالات سرطانات المستقيم، وقام الدواء بالكشف عن الخلايا السرطانية، مما سمح لجهاز المناعة بالتعرف عليها ثم تدميرها.



وأضافت: في غضون ستة أشهر من توقف المرضى عن تعاطي الدواء، اختفت الأورام السرطانية لديهم بالكامل، وأصبحت غير قابلة للكشف عن طريق الفحص البدني أو المنظار أو التصوير المقطعي أو بالرنين المغناطيسي.