ندى أبو نصر



تم افتتاح المتجر الثاني Aerie من «أمريكان إيجل» في الكويت في مجمع الكوت مول، وأقيمت فعالية خاصة مع أول ممثلات عربيات ونماذج حية من قلب الوطن للعلامة التجارية مثل آسيا وهديل مرعي ولوجينا صلاح، تم اختيار هؤلاء النساء الملهمات لقصصهن الفريدة ونجاحهن العصامي، بحيث قدمت كل واحدة منهن حديثا ملهما بهدف تمكين جميع النساء من حب أنفسهن كما هن بدون تغيير، وبدون تعديل.



وبناء على قيم العلامة التجارية المتمثلة في القوة والإيجابية وعدم التنقيح، تعمل Aerie على توسع مهمتها ومجتمعها من خلال الاستفادة والعمل المنسجم مع هذه النخبة من النساء المؤثرات واللواتي يعكسن الإيجابية بكافة تفاصيلها،



وتوفر تجربة التسوق في محل Aerie أنعم الملابس، ملابس رياضية ضد التعرق، ملابس مريحة منزلية، ملابس داخلية جميلة، وملابس السباحة الأنيقة وكلها مصممة لجعل الإناث يشعرن بالرضا تجاه هويتهن من الداخل والخارج.



يذكر ان Aerie هي علامة تجارية تعكس أسلوب حياة أكثر واقعية واستدامة، وتقدم مجموعات من الملابس الداخلية والملابس الرياضية والسباحة، وتحتفل بنسائها من خلال الدعوة للنظر بإيجابية تجاه الجسد الخارجي والتمكين من الداخل.