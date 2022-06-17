اختتمت الجولة 18 من الاجتماع الدولي حول سورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، دون تحقيق تقدم يذكر وجاء بيانها الختامي مشابها للبيانات السابقة، حيث أكد على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب، فيما أعلنت موسكو ان الجولة المقبلة ستعقد في الخريف المقبل.

وشدد البيان الختامي الذي نشرته وزارة الخارجية الكازاخية بحضور وفدي المعارضة والحكومة السوريين والدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، على العمل معا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والوقوف ضد المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة كالهجمات وعمليات التسلل عبر الحدود.

وشددت الدول على ضرورة مواصلة تعاونها المستمر من أجل القضاء على تنظيم داعش في نهاية المطاف، و«جبهة النصرة» في الإشارة إلى «هيئة تحرير الشام»، وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو «داعش» ودعت «الترويكا» الضامنة إلى ضمان التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافة إلى القضاء نهائيا على تنظيم الدولة (داعش)».