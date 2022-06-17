عبدالهادي العجمي



برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أقيم صباح أمس في نادي ضباط الجيش حفل تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم وتجويده وتلاوته للعسكريين العاملين والمتقاعدين بوزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام والتي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش بالتعاون مع وزارة الأوقاف.



بدأت فعاليات حفل التكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة لمدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي العقيد الركن بحري محمد أبل العوضي أعرب فيها عن سعادته بالرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي لاقته مسابقة القرآن الكريم لهذا العام من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد والتوجيهات والمتابعة الدائمة لرئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، والتي أسهمت بدورها في نجاح إقامة هذه المسابقة وخلق أجواء تنافسية مشجعة على حفظ كتاب الله وترسيخ مبادئ ديننا الحنيف وغرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس المشاركين فيها.



بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتوزيع الشهادات والجوائز على المشاركين بالمسابقة، كما هنأهم في كلمة له على فوزهم وتميزهم معربا عن فخره واعتزازه بتواجده مع إخوانه العاملين والمتقاعدين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام في هذه المسابقة، والتي تعنى بالقرآن وأهله والذين هم أهل الله وخاصته بحفظهم لكتاب الله عز وجل، وتدبر آياته والعمل بما جاء به، والتخلق بأخلاقه، فقد كان خلق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم القرآن.



كما أكد في كلمته أن وزارة الدفاع تحرص على الاهتمام بمثل هذه المسابقات المباركة، ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهم الله ورعاهم، بدعم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم، واستكمالا من وزارة الدفاع لتوجيهات القيادة السياسية في هذا المجال والتي تتوج سنويا من خلال تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم.



وفي الختام عبر الخالد عن شكره وتقديره لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة واللجان المنظمة من وزارة الأوقاف على ما بذلوه من جهود أثمرت الاحتفال بتكريم هذه الكوكبة المتميزة من حفظة كتاب الله، والذين أوصاهم بتقوى الله وإخلاص النية في القول والعمل، وحثهم على مواصلة طلب العلم والإقبال على القرآن والإكثار من تلاوته وتفهم معانيه والتأدب بآدابه والسير على منهج الحق الذي يقربهم إلى الله عز وجل.



حضر حفل التكريم رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من الضباط القادة بالجيش الكويتي.