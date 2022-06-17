صرحت رئيسة مجلس أقسام الأمراض الجلدية د.أطلال اللافي باعتماد أول علاج ناجع Baricitinib لعلاج مرض الثعلبة المستعصية والشاملة لدى البالغين من قبل هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA، وذلك الأيام الماضية، بعد اجتياز الدواء الاختبارات السريرية في جميع مراحلها الثلاثة.



وأضافت اللافي في تصريح صحافي أن العلاج الجديد عبارة عن عقار يؤخذ عن طريق الفم مما يشكل طفرة نوعية في علاج هذا المرض الذي لطالما استعصى معه العلاج مع وجود خيارات علاجية لم يحصل أي منها على مصادقة هيئة الدواء والغذاء الأميركية، متطلعة إلى أن يكون هذا الدواء بشرى لمرضى الثعلبة على أن يتم تسجيله قريبا في وزارة الصحة الكويتية ليتسنى علاج هؤلاء المرضى، فوزارة الصحة الكويتية تسعى دائما لتوفير أحدث طرق العلاج المعتمدة عالميا لجميع المرضى مواطني وقاطني بلد الخير الكويت.



وتعد الثعلبة مرضا مناعيا غير معد، يحدث في مختلف الأعمار إلا أنه أكثر شيوعا في سن يتراوح بين 15 و29 عاما، ويتباين من شخص لآخر، وهو يتسبب في تساقط الشعر من فروة الرأس، وأماكن أخرى من الجسم.