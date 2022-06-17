قبل عام، شكك كثر بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نفسه في إمكانية استمرار الائتلاف الحكومي الذي يرأسه المؤلف من 8 أحزاب والمنقسم أيديولوجيا، والذي يبقى هشا اليوم.



وقال بينيت، زعيم حزب «يمينا» المتطرف لوكالة فرانس برس: «قبل عام، لم أكن متأكدا من إمكانية إنجاز ذلك».



وفي 13 يونيو 2021، طوت إسرائيل صفحة حكم استمر 12 عاما من دون توقف للزعيم اليميني بنيامين نتنياهو، بعد أزمة سياسية قادت الى 4 انتخابات في أقل من سنتين.



وأبرم مهندس التحالف ووزير الخارجية الحالي الوسطي يائير لابيد اتفاقا مع بينيت لتشكيل حكومة جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية إلى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل. ومن المفترض أن يتبادل الرجلان المناصب في منتصف فترة ولايتهما ومدتها 4 سنوات.



ومع حلول الذكرى الأولى لإقامة هذا التحالف الحكومي المتنوع، يرى بعض المحللين أنه لن تكون هناك ذكرى ثانية، بينما يشكك البعض في أنها ستعيش حتى أسابيع مقبلة.



فمطلع أبريل الفائت، خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية المتطرفة عيديت سيلمان سحب تأييدها له.



كما انسحبت نائبة عربية من حزب «ميريتس» اليساري في مايو الماضي، ما أفقد الحكومة الأكثرية، لكنها عادت بعد ذلك فبات الائتلاف يحظى بتأييد 60 نائبا، مقابل 60 آخرين للمعارضة.



مع ذلك، فإن الأزمة الحالية المتجذرة في أحد خطوط الصدع الأكثر حساسية في إسرائيل قد تكون قاتلة.

تهديد جديد



ورفض اثنان من نواب الائتلاف، واحد من «القائمة العربية» هو مازن غنايم وواحدة من حزب «ميرتس» اليساري هي غيداء ريناوي زعبي، التصويت في قراءة أولى في «الكنيست»، على تمديد إجراء يضمن إخضاع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة للقانون الإسرائيلي.



ويمكن لأي إجراء يقود الى التفكير بأن المستوطنين يعيشون خارج إسرائيل أن يشكل لعنة لشركاء التحالف الآخرين، لاسيما حزب رئيس الوزراء، وحزب «الأمل الجديد» المتطرف بقيادة وزير العدل جدعون ساعر. لكن لا يعرف كيف ستنتهي هذه الأزمة.



وردا على أسئلة مكتوبة وجهتها فرانس برس الى بينيت، قال هذا الأخير: «التحالف أثبت بالفعل قيمته وأظهر ميزة التسوية بين الخصوم».



وأضاف: «بعد عام من إدارة هذه الحكومة فعليا، إدراكي الأكبر هو أن إسرائيل تكون في أفضل حالاتها عندما نعمل معا، ونتغلب على خلافاتنا، ونركز على مصلحة البلد».



وتابع: «ما بدأ كحدث سياسي تحول إلى هدف ونجح»، مشيرا إلى إقرار الميزانية في نوفمبر 2021، والتي كانت الأولى لإسرائيل منذ 3 سنوات.



وأكد بينيت «قبل عام واحد، كانت إسرائيل تتجه نحو انتخاباتها الخامسة في غضون عامين، وشلها الاستقطاب»، مضيفا أن الحكومة الحالية «هي حل للاستقطاب».

«لا خطة سلام»



عندما ترشح الرئيس السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة للكنيست في 2012- 2013، لفت الانتباه لإيصاله رسائل قومية، وإن أحيانا بلهجة جديدة. ومن شعارات حملته الانتخابية في حينه «هناك أشياء معينة يفهم معظمنا أنها لن تحدث أبدا.. لن تكون هناك خطة سلام مع الفلسطينيين».



ولم يتغير بينيت على الصعيد الأيديولوجي، فهو يعارض قيام الدولة الفلسطينية، وأكد أنه لن تكون هناك محادثات سلام خلال فترة ولايته، بينما وافقت حكومته على إنشاء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يريد بدلا من ذلك توسيع الفرص الاقتصادية للفلسطينيين، بما في ذلك الوصول إلى وظائف إسرائيلية ذات أجور أعلى.



لكن بعض الخبراء يقولون إن السنة الأولى التي تولى فيها بينيت المسؤولية كشفت أنه كان من الخطأ الى حد ما، اعتباره من المتشددين الذين لا يتزعزعون.



وقال رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي وأستاذ القانون في جامعة بار إيلان يديديا شتيرن: «بينيت يضع مصالح الدولة قبل مصالح المعسكر الأيديولوجي الذي يمثله».



وكانت الكراهية لنتنياهو هي القاسم المشترك بين أعضاء الائتلاف.



وفي حين أن العديد من شركاء بينيت يشاركون نتنياهو وجهة نظره المتشددة، فقد انفصلوا عنه بسبب مخاوف من أنه يقوض مؤسسات الدولة لخدمة طموحه الشخصي وللنجاة من محاكمة بتهم الفساد، وهو ما ينفيه.



ورأى كثيرون أن نتنياهو، الحليف المقرب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يغذي الشعبوية اليمينية ويعزز نظريات المؤامرة حول القضاة والبيروقراطيين والصحافيين الحاقدين.



ويقول عامي بيدهتسور، مؤلف كتاب «انتصار اليمين الإسرائيلي المتطرف» إن حكومة بينيت تتكون من «مؤسساتيين قاوموا مقولة «عصابة أو دولة عميقة تحاول الاستيلاء على السلطة من الشعب».



ويقول بيدهتسور الأستاذ في جامعة تكساس في أوستن «تم كبت الانقسامات بين اليسار واليمين مؤقتا برغبة مشتركة في الدفاع عن المؤسسات لفترة من الوقت».