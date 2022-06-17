تشير نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا الى احتمال حصول اليمين الفرنسي المتطرف على كتلة في الجمعية الوطنية تمكنه من التأثير أكثر في المشهد السياسي، وسيشكل ذلك إن حصل، سابقة في أكثر من 35 عاما.



وفي حال تمكن من تشكيل كتلة في الجمعية الوطنية ويحتاج لذلك إلى 15 مقعدا، سيتمتع التجمع الوطني عندها بثقل أكبر في النقاشات.



وتأتي هذه النتائج التي يبقى أن تتأكد خلال الجولة الثانية المقررة 19 يونيو الجاري، بعد استراتيجية قادتها مارين لوبن مدة عشر سنوات لـ«تطبيع» و«تلميع صورة» التجمع الوطني من دون أن يمس التغيير جوهر برنامجه.



وقالت لوبن التي تخوض الجولة الثانية مع أفضلية لفوزها، في روفروا في معقلها في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا «نحن هنا، نحن حقا هنا ونحن على مسار قوي منذ 2017» موعد الانتخابات التشريعية السابقة.



وأتت هذه النتيجة رغم أن وضع التجمع الوطني لم يكن مناسبا في بداية المعركة الانتخابية الخافتة مع احتلال ائتلاف «معا!» بقيادة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي الليبرالي وتحالف اليسار الواجهة.



وقد حصل مرشحو التجمع الوطني على 18.68% في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الأحد الفائت ولم يتمكنوا تاليا بالكامل من ركوب الموجة التي خلفها حصول لوبن على 23% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وأكثر من 41% في الدورة الثانية.



ويتقدم تحالف اليسار و«معا!، على التجمع الوطني وقد يفوزان على التوالي بـ150 إلى 210 مقاعد و255 إلى 295 مقعدا وفق التوقعات من أصل 577 تضمها الجمعية الوطنية.



إلا أن عدد نواب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الجديدة سيكون أكبر من عددهم في 2017 عندما نال الحزب اليميني المتطرف ثمانية مقاعد. ويتوقع ان تكون مارين لوبن عضوة فيها مجددا.



ويمكن لحزب يتمتع بكتلة ان يؤثر أكثر على الحياة السياسية. فيمكن لرؤساء الكتل المطالبة بتشكيل لجنة خاصة او معارضة تشكيل لجنة كهذه وبتعليق جلسة أو التمتع بحيز كلام أطول عند مساءلة الحكومة.



وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس احتل التجمع الوطني المرتبة الأولى في حوالى 11300 مدينة وبلدة من أصل 35 ألفا متقدما على ائتلاف «معا!» (أكثر من تسعة آلاف) وتحالف اليسار (حوالى 7500) وحزب الجمهوريين اليميني (حوالى 4900).



وشدد فريدريك دابي من معهد «إيفوب» لاستطلاعات الرأي لمحطة «ال سي آي» «هذا أداء جيد جدا مقارنة بما يحصل تقليدا بين انتخابات رئاسية وتشريعية إذ يتراجع أداء لوبن أكان جان ماري (مؤسس الحزب ووالد مارين لوبن) أو مارين بشكل كبير بل ينهار عادة.

لكن هنا نرى أن التجمع الوطني صمد نسبيا».



بالمقارنة مع 2017 حصلت مارين لوبن في 2017 على 21.5% في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وبعد أسابيع قليلة حصل التجمع الوطني على 13.2% خلال الانتخابات التشريعية في الدورة الأولى ايضا.



ويرى بريس تانتورييه المدير العام المنتدب لمعهد «إيبسوس» في فرنسا «الرابح الوحيد مقارنة بالعام 2017 في الدورة الأولى هو التجمع الوطني الذي أحرز تقدما وسيحصل على عدد أكبر من المقاعد».



وسيكون تشكيل كتلة في الجمعية الوطنية سابقة لحزب يميني متطرف منذ العام 1986 عندما حصل التجمع الوطني الذي كان يومها الجبهة الوطنية على 35 مقعدا بعد اعتماد نظام نسبي جزئيا العام 1988. فشكل كتلة برلمانية.



وبعد 35 عاما على ذلك يتوقع معهد «إيفوب» حصول الحزب اليميني المتطرف على ما بين 5 و 25 مقعدا و23 و 45 مقعدا بحسب معهد «هاريس» و25 و 35 مقعدا بحسب «إيلاب».