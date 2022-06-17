تم كشف النقاب عن أقوى جهاز حاسوب عملاق في أوروبا في مدينة كاجاني الفنلندية

الحاسوب العالمي العملاق واسمه "لومي" مملوك للتعهد الأوروبي للحوسبة عالية الأداء ويديره اتحاد من عشر دول أوروبية. ويعمل الكمبيوتر كمنصة للبحث وتطوير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم.

ووصفت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، الحاسوب بأنه خطوة كبرى باتجاه التحول الرقمي والأخضر في أوروبا.

وقالت فيستاغر إن لومي أسرع سبع مرات من أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في أوروبا وسيكون واحدة من المنصات الرائدة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الجهاز سيدخل حيز التشغيل في نهاية العام.

ويعد الحاسوب لومي حاليا من بين أفضل أجهزة الكمبيوتر العملاقة على مستوى العالم ويعمل بالطاقة الكهرومائية المتجددة. وستوفر الحرارة المهدرة التي ينتجها خمس الحرارة لمدينة كاجاني.