تعرضت أوكرانيا لخسائر قيمتها 3ر4 مليار دولار لحقت بالأراضي الزراعية والآلات والماشية نتيجة للغزو الروسي، وفقا لكلية كييف للاقتصاد.

ويأتي حوالي نصف الدمار "الهائل بالفعل" من الحرب والتلوث الناجم عن الألغام والمحاصيل غير المحصودة، طبقا لتقرير صادر عن المؤلفين، رومان نيتر وهريهوري ستولنيكوفيتش وأوليج نيفيفسكي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباءوكتبوا أن ربع اجمالي الخسائر أي 926 مليون دولار، يمثل الأضرار التي لحقت بالآلات الزراعية، بسبب النشاط العسكري والاحتلال.

ومن المتوقع أن "ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45%، وهناك عشرات الملايين في مختلف أنحاء العالم مهددون بالجوع، بسبب عرقلة صادرات الحبوب من أوكرانيا واستمرار الاضرار في قطاع الأغذية الزراعية".

وأدت الهجمات الروسية على مراكز البنية التحتية الزراعية الرئيسية إلى تدمير كميات ضخمة من الغذاء.

وتنفي موسكو استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية ، على الرغم من وجود دليل واسع النطاق على عكس ذلك.