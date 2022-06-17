يحيي الفنان وائل كفوري والمطربة اليسا، حفلا غنائيا بمدينة (الغردقة) في أول يوليو المقبل، ويقدمان خلاله عددا من الأغاني التي أحبها الجمهور على مدار مشوارهما الفني.

وقامت الشركة المنتجة بحملة دعائية للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل الترويج له، خاصة أن هذه الحفلات تعد أهم ما يميز المناطق السياحية خلال تلك الفترة.

واحتفلت المطربة اللبنانية اليسا بتحقيق كليب "من أول دقيقة" 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر على موقع "يوتيوب" منذ أيام.

وكانت اليسا طرحت مؤخرا ديو غنائي جديد يحمل عنوان "من أول دقيقة" مع الفنان سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".