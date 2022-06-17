عينت المملكة المتحدة أول امرأة على رأس هيئة المنافسة والأسواق في البلاد، في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة المعنية بتعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار عن رئيس دائم لها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر وزير الأعمال كواسي كوارتنج، في بيان اليوم الجمعة، أن سارة كاردل، وهي حاليا أبرز محام لدى الهيئة، سوف تتولى المنصب، مؤقتا، خلفا للرئيس التنفيذي أندريا كوسشيلي، عندما يتنحى في تموز/يوليو بعد ست سنوات في المنصب.

وقد بدأت المملكة المتحدة حاليا عملية بحث عن رئيس تنفيذي، جديد، ودائم.

وبترقية كاردل، تنضم المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي حيث تقضي مارجريت فيستاجر ولايتها الثانية في منصب مفوض حماية المنافسة، والولايات المتحدة التي قامت العام الماضي بترقية لينا خان لتصبح رئيس اللجنة الاتحادية للتجارة.