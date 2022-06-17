أضافت شركة ميتا (Meta) عناصر التحكم الأبوية إلى جميع سمّاعات الواقع الافتراضي (Quest).

وتسمح تلك الميزة للأوصياء بفحص وقت الشاشة للمستخدمين دون السن القانونية، وتلقي التنبيهات أو طلبات الموافقة على المشتريات، وفقًا لمنشور على مدونة ميتا،

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع توسيع خيارات التحكم الأبوي على إنستجرام (Instagram)، بالإضافة إلى ميزات الأمان الجديدة في منصة (Horizon Worlds VR) الاجتماعية، التي ستشمل المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وتشبه خيارات ميتا الجديدة تلك الموجودة على الهواتف، ويتطلب استخدامها ربط حساب المراهق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (Facebook) - المطلوب لاستخدام سماعة الرأس - بحساب أحد الوالدين أو الوصي، وليس من المفترض أن يستخدم الأطفال دون سن 13 عامًا Quest، ولا يستطيع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا الوصول إلى (Horizon Worlds)؛ لذلك فإن هذه الميزات مخصصة لتطبيقات الواقع الافتراضي الأخرى.