أدى الجفاف التاريخي في شمال إيطاليا إلى قيام السلطات باتخاذ تدابير صارمة، حيث أعلن حاكم لومباردي، أتيليو فونتانا، عن حالة الطوارئ وفي منطقتي بيدمونت ولومباردي، قامت 125 بلدية بالفعل بتقييد إمدادات المياه أو قطعها عن المنازل خلال المساء.

ووصف فونتانا الوضع بـ"المأساوي" وليس فقط في لومباردي ولكن أيضا في بيدمونت وإيميليا رومانيا وفينيتو.

وتعد هذه التدابير التي اتخذتها شركة المياه والطاقة أوتيليتاليا وسط جفاف حاد في تلك المناطق التي يمر بها نهر بو وهو الأطول في إيطاليا.

وتحدثت الهيئة المسؤولة عن النهر عن تسجيل أدنى مستوى للمياه وأسوأ أزمة للنهر خلال سبعين عاما.

وقال ميوتشو بيرسيلي وهو السكرتير العام بهيئة نهر بو لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا "الوضع يتحول من سيء إلى أسوأ".

وأضاف " الأمطار لم تهطل في بعض المناطق منذ 110 أيام".

وتعتمد العشرات من البلديات بالفعل على صهاريج المياه حيث أصبحت خزاناتها خاوية .