تم ربط برجين لنقل الكهرباء يبلغ ارتفاع كل منهما 385 مترا، وهما الأعلى من نوعهما في العالم، بكابلات كهرباء تمتد عبر نهر اليانغتسي، أكبر نهر في الصين،

وذكرت شركة جيانغسو المحدودة للكهرباء التابعة لشبكة الكهرباء الوطنية، انه تم تركيب 24 كابلا تزن حوالي 410 أطنان وتمتد لأكثر من 2.5 كيلومتر بين البرجين فوق ممر المياه الأكثر ازدحاما في الصين، باعتبار ذلك جزءا من مشروع لنقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع نقل الكهرباء حيز التشغيل في العام القادم. وعندما يبدأ التشغيل، سينقل 28.9 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة من شمال نهر اليانغتسي الى الجنوب، بهدف توفير إمدادات الكهرباء لثمانية ملايين أسرة.