أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع خلال شهر أيار/مايو الماضي، ليبقى عند أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر7% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، بعد زيادة بنسبة 4ر6% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 7%.

وكانت أخر مرة يبلغ فيها معدل التضخم أعلى مستوى في كانون الأول/ديسمبر 1991 وبلغ 9ر7%.

وقال كارل مارتينسون، كبير الاقتصاديين بمكتب الاحصاء " ارتفاع أسعار الأغذية ساهم بقوة في رفع معدل التضخم".

وقد ارتفعت تكاليف النقل فقط بنسبة 7ر10% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، وأسعار الأغذية بنسبة 8ر8%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1% الشهر الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 6ر0% خلال نيسان/أبريل الماضي.