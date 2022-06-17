تعتزم إسبانيا دراسة ما إذا كان يتعين على المرافق أن تدفع ضرائب إضافية وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لما ذكرته نائبة رئيس الوزراء تريزا ريبيرا.

وقالت ريبيرا، المسؤولة عن سياسات الطاقة، في مقابلة مع تليفزيون "تي في إي"، المملوك للدولة: "سوف يكون من المهم تحديد ما إذا كنا في حاجة لإجراءات مالية إضافية بشأن المرافق".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت ريبيرا إن مناقشة ميزانية الدولة هي "الفرصة المناسبة على الأرجح" لمناقشة مثل هذه التغييرات، مشيرة إلى أن شركات الطاقة تواجه بالفعل "قيودا مختلفة" تم وضعها لحماية المستهلكين، من بينها تحديد سقف لأسعار الغاز.

كما قالت ريبيرا لـ "تي في إي" إن الحكومة تعمل على تمديد الإجراءات التي فرضتها لخفض أسعار الوقود، وهي من المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في البلاد.

وقالت ريبيرا: "نعمل مع الفرق الفنية لدينا بشأن بحث سبل توسيع هذا الإجراء"، والذي يتضمن خصما قدره 20 سنتا لكل لتر من الوقود. وأضافت أنه سوف يتم الإعلان عن الخطة خلال الأيام المقبلة.