يعد الإجهاد في شكل أحداث مؤلمة وضغط وظيفي، فضلا عن ضغوط يومية وتميز يسرع خطى شيخوخة الجهاز المناعي، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، جنبا إلى جنب الأمراض االناجمة عن عدوى فيروسية، مثل فيروس "كورونا" المستجد.

فقد عكف الباحثون فى كلية الطب جامعة "جنوب كاليفورنيا" الأمريكية على تفسير التفاوتات في الصحة المرتبطة بالعمر.

وقال الدكتور" إريك كلوباك" أستاذ أمراض الشيخوخة في جامعة "جنوب كاليفورنيا" الأمريكية :" تساعد هذه الدراسة في توضيح الآليات المشاركة في تسريع الشيخوخة المناعية ".

وأضاف :" مع تقدم الناس في السن ، يبدأ الجهاز المناعي بشكل طبيعي في انخفاض كبير ، وهي حالة تسمى التقلص المناعي .. مع التقدم في السن ، يضعف الجهاز المناعي للشخص ، ويتضمن عددًا كبيرًا جدًا من خلايا الدم البيضاء البالية المنتشرة وعدد قليل جدًا من خلايا الدم البيضاء الجديدة "الساذجة" الجاهزة لمواجهة غزاة جدد " و لاترتبط الشيخوخة المناعية بالسرطان فحسب، بل ترتبط أيضًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وانخفاض فعالية اللقاحات وشيخوخة جهاز الأعضاء.