مفرح الشمري

بعد نشر «الأنباء» خبر الحريق الذي حدث في منزل الفنان القدير محمد جابر الشهير بشخصية «العيدروسي»، تفاعل معه الكثير للاطمئنان على الفنان وأسرته داخل وخارج الكويت، وأول المتفاعلين كان وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين الذي بادر شخصيا بالاتصال على الفنان محمد جابر، حامدا الله كثيرا على سلامته وسلامة أسرته الكريمة من الحريق الذي نشب في منزلهم، متمنيا لهم الصحة والعافية وان يبعد عنهم أي مكروه.

وعبر الوزير في اتصاله بالفنان القدير محمد جابر عن استعداده لتقديم العون في أي شي يطلبه، لأنه من الرواد الذين قدموا الكثير للحركة الفنية الكويتية.

من جانبه، شكر الفنان القدير محمد جابر وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين على هذا الاتصال، سائلا الله أن يوفقه في مهامه ويبعد عنه وعن أسرته أي شر، واصلاً شكره لـ«الأنباء» على اهتمامها بأحوال الفنانين في الكويت والخليج العربي.

كما قام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري والعديد من الفنانين داخل وخارج الكويت بالاتصال على الفنان القدير محمد جابر للاطمئنان عليه، سائلين الله له ولأسرته أن يبعد عنهم أي سوء.