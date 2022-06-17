عبدالعزيز الفضلي

أوصت اختصاصية التغذية العلاجية موضي السيف الطلاب والطالبات الذين يؤدون اختبارات الصف الثاني عشر، بقسميه العلمي والأدبي، بضرورة الالتزام بالأطعمة التي تساعدهم على التركيز وزيادة الطاقة والنشاط.

وأشارت السيف إلى أفضل الأطعمة التي تمكنهم من الاستيعاب أثناء الدراسة، هي التي تحتوي على مادة «الفلافونويد»، مثل التوت بأنواعه المختلفة، لما له من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والقضاء على التوتر، بالإضافة إلى تناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% وما فوق، ويمكن تناولها على شكل مسحوق مذاب بكوب حليب دافئ مرة في اليوم لتحسين الذاكرة والتركيز.

وذكرت أن المكسرات وبالذات الجوز يعد مصدرا مهماً للدهون الصحية لصحة المخ، لاحتوائه على مادة الزنك وڤيتامين E، بالإضافة إلى الأسماك التي تحتوي على أوميغا 3 وB12، ومن المحبب أن يحتوي إفطار الطلبة على البيض.

ونوهت السيف إلى أن الطالب خلال فترة الاختبارات قد يشعر بفقدان الشهية ويمتنع عن تناول الطعام، أو أن يتجه إلى الطعام العاطفي، الذي يتمثل في تناول الطعام بشراهة أو الاتجاه إلى تناول الطعام غير الصحي، باعتباره يعمل على رفع مستوى هرمون السيروتونين الذي يجلب له الشعور بالراحة والسعادة.

ودعت السيف أولياء الأمور إلى ضرورة تحفيز الطلبة على الحركة خلال المذاكرة، إذ ينصح بعد المذاكرة لمدة ساعتين، القيام بالحركة لمدة 30 دقيقة لتنشيط الدورة الدموية، بعدها يستأنف الطالب مذاكرته، إلى جانب الحرص على تقسيم الوجبات خلال اليوم، وزيادة تناول الأطعمة الصحية وتنويعها، والامتناع عن تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين.

ووجهت السيف نصيحة للطلاب والطالبات بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات، بهدف تقليل هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، بالإضافة إلى أهمية تناول وجبة الإفطار في يوم الاختبار لتنشيط عملية الأيض.

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