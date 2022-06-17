أكدت سفيرة تركيا لدى الكويت عائشة كويتاك أن علاقات بلادها مع الكويت «نموذجية» وأنها أحد الفاعلين المهمين في استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن كويتاك أن لدى تركيا والكويت مقاربات متشابهة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية حيث تتطلب التطورات في المنطقة والعالم حوارات أكثر تواترا وانتظاما.

وشددت على أن تركيا تولي أهمية للتشاور والحوار الوثيق والتعاون مع الكويت في القضايا الإقليمية وعلاقتها مع تركيا في هذا الاطار يسهم في السلام والاستقرار، موضحة أهمية تطوير التعاون مع الكويت في المجال الصحي والأكاديمي بالاضافة الى التعاون في الصناعة العسكرية والدفاعية، لاسيما ان أمن واستقرار الكويت معادلان لأمن تركيا واستقرارها.

ولفتت كويتاك إلى أهمية زيادة تعزيز التفاعل الثقافي، ومن هذا المنطلق قاموا بنشر دورات اللغة التركية على نطاق واسع ويسعون إلى افتتاح «مركز يونس أمرة الثقافي» في الكويت من أجل تنفيذ المشاريع الثقافية بأفضل طريقة ممكنة وفي اقرب وقت ممكن.

وبينت أن عدد الشركات العاملة برأس مال كويتي ارتفع في تركيا إلى 382 شركة وبلغت الاستثمارات المباشرة من الكويت في تركيا ملياري دولار، مضيفة أن أكبر المؤسسات المالية والشركات العائلية في الكويت تمتلك استثمارات في تركيا وتعمل في قطاعات مختلفة من التمويل إلى الأطعمة والمشروبات ومن العقارات إلى مواد البناء.

وأوضحت السفيرة التركية ان من بين المشاريع المهمة التي تم البدء بها مؤخرا مبنى مطار الكويت الدولي الثاني ومبنى مواقف السيارات (أكبر مناقصة منحتها شركات المقاولات التركية في الخارج دفعة واحدة والمناقصة الأكثر شمولا التي منحتها الكويت خارج قطاع النفط) ومشروع البنية التحتية لمدينة المطلاع ومبنى مطار الكويت الدولي الرابع ومشروع ميناء القوارب التابع لشركة نفط الكويت ومشروع الطريق السريع والتقاطع بمدينة المطلاع ومستشفى الأمراض المعدية على سبيل المثال.

وقالت إن تركيا هي الوجهة السياحية الأولى للكويتيين وتجاوز عدد الكويتيين الذين زاروها في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بالفعل 100 ألف.