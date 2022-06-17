مفرح الشمري
انتقل إلى رحمة الله الشيخ د.عبدالرحمن بن محمد السدحان، عم الفنان القدير السعودي عبدالله السدحان.
الراحل من مواليد «شقراء» عام 1360 هـ، تخرج في كلية الشريعة عام 1383 هـ، ودرس في معهد شقراء ثم انتقل الى التدريس في كلية الشريعة وتولى عمادتها، كما عُين عضوا في هيئة كبار العلماء.
«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة للفنان القدير عبدالله السدحان وأبنائه وأسرة السدحان لوفاة الشيخ د.عبدالرحمن السدحان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته.
(انا لله وانا إليه راجعون).