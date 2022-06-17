مفرح الشمري

انتقل إلى رحمة الله الشيخ د.عبدالرحمن بن محمد السدحان، عم الفنان القدير السعودي عبدالله السدحان.

الراحل من مواليد ‎«شقراء» عام 1360 هـ، تخرج في كلية الشريعة عام 1383 هـ، ودرس في معهد شقراء ثم انتقل الى التدريس في كلية الشريعة وتولى عمادتها، كما عُين عضوا في ‎هيئة كبار العلماء.

«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة للفنان القدير عبدالله السدحان وأبنائه وأسرة ‎السدحان لوفاة الشيخ د.عبدالرحمن السدحان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته.

(انا لله وانا إليه راجعون).